Более 1,7 тысячи домов Люберец получили паспорта готовности к отопительному периоду

Подготовка к отопительному сезону стала ключевой темой на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного Правительства и главами муниципалитетов. В городском округе Люберцы паспорта готовности к осенне-зимнему периоду уже получил 1701 многоквартирный дом.

В настоящее время завершена замена участка теплосети протяженностью почти 800 метров в поселке Калинина — специалисты выполняют благоустройство территории.

«Трансформацию диспетчерских „Люберецкой теплосети“ и „Люберецкого водоканала“ выполнили по региональному стандарту. Произвели ремонт помещений, установили новое оборудование и программное обеспечение — этот комплекс мер позволил улучшить условия труда для специалистов и повысить оперативность работы служб», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Глава уточнил, что в финальной стадии строительство новых блочно-модульных котельных на улице Заречная в Марусино и на улице Попова в Люберцах, капремонт котельной на улице Воинов-Интернационалистов.

Полностью все работы по подготовке к ОЗП будут завершены в городском округе до 15 сентября.