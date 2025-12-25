Более 165 млрд рублей направят на соцзащиту в Подмосковье в 2026 году

В 2026 году объем финансирования госпрограммы «Социальная защита населения Московской области» превысит 165 миллиардов рублей. Их направят на поддержку пенсионеров, семей, а также профильных некорммерческих организаций.

Как сообщили в региональном Минэкономики, более 30 миллиардов рублей направят на социальную поддержку и субсидии по оплате жилья и ЖКУ. Еще 8,3 миллиарда рублей выделят на доплаты к пенсиям и 3,7 миллиарда — на денежную компенсацию неработающим одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет.

Почти 19,5 миллиарда рублей предусмотрели на обеспечение работы учреждений соцобслуживания.

В министерстве напомнили, что в последние годы негосударственные организации все активнее включаются в систему поддержки льготников. На развитие таких НКО в следующем году направят 4,3 миллиарда рублей.

«Это расширяет доступность помощи, создает конкурентную среду между поставщиками социальных услуг, где качество и доступность определяются запросами самих получателей, а не административными решениями», — отметили ведомстве.

Также 52,3 миллиарда направят на поддержку рождаемости и семейную политику, в том числе ежемесячные пособия на детей, материнский капитал, выплаты на питание беременным.