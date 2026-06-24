Более 16,2 тысяч заявлений на получение ордера подано на региональном портале с начала года

С начала года на региональном портале было подано более 16,2 тысяч заявлений на получение ордера на право производства земляных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ордер требуется при проведении любых видов земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров. Документ выдается на определенный срок, и при необходимости его можно продлить. После завершения работ ордер нужно закрыть.

Получить ордер можно на портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Услуга доступна для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.

При вводе даты и номера ордера умный сервис автоматически проверит, действителен ли ордер и продлевался ли он ранее.