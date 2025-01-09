Более 1600 жителей Люберец приняли участие в сдаче норм ГТО в 2024 году

Реализация уникальных проектов по сдаче нормативов ВФСК ГТО продолжается в муниципалитете. В прошлом году в них участвовало 1600 жителей городского округа.

В 2024 году, объявленном президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, отмечалось 10-летие со дня возрождения комплекса. Руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Евгений Петров рассказал, что в Люберцах были реализованы проекты «Всей семьей на ГТО», «В школу с ГТО» и «В вуз с ГТО».

Благодарственные письма за большой вклад в развитие, реализацию, внедрение и популяризацию ВФСК ГТО получили президент АНО КФКС «Спарта» Руслан Шагин и педагоги общеобразовательных организаций муниципалитета: Анастасия Лебеденко, Юлия Герасимова, Мария Долженко, Наталья Горбунова, Олег Ломакин, Сергей Андрейченко, Александр Лебеденко, Максим Фисенко и Арам Арутюнян.