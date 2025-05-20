Более 1600 растений украсили Центральную улицу в Дубне

Масштабное благоустройство главной улицы Левобережья продолжается в Дубне. Сейчас вдоль всей улицы на протяжении более километра провели большую работу по озеленению — посадили 1667 кустарников и деревьев.

За время работ на Центральной улице обустроили сеть пешеходных дорожек, установили новые столбы уличного освещения и архитектурные формы. Появились детская игровая площадка и велодорожка.

Глава Дубны Максим Тихомиров лично следит за ходом благоустройства и регулярно выезжает на территорию. «Продолжаем масштабное озеленение главной улицы Левобережья. Уверен, будет очень красиво», — сказал руководитель муниципалитета.

Работы по благоустройству ведутся также на площади Космонавтов, которая находится посередине Центральной улицы и является ее доминантой. Там также посадили новые деревья и кустарники. Территорию теперь украшают красные и остролистные клены, липы, спирея, пузыреплодник, боярышник, смородина, луговник, сеслерия, гейхера, вейник и другие виды растений.