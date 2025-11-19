Более 160 тысяч камер подключили к системе «безопасный регион» в Подмосковье. Они помогают следить за порядком и безопасностью в общественных местах.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, 90 тысяч камер системы оснащены искусственным интеллектом. С его помощью 82 тысячи устройств следят за порядком во дворах, 6,5 тысячи выявляют незаконную торговлю, еще 2,2 тысячи — мусор на контейнерных площадках.

Кроме того, тысяча камер распознаем оставленные на газонах машины, более 750 следят за очередями на автобусных остановках, еще 280 контролируют стройки. Это уже помогло устранить в регионе более 350 тысяч различных нарушений.

Узнать больше об ИИ-практиках в Подмосковье можно на портале «Цифровой регион».