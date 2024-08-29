Более 160 торговых точек рядом со школами и детсадами проверили в Мытищах

Сотрудники Управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи проинспектировали свыше 160 пунктов торговли рядом с детскими образовательными учреждениями. В результате проверки выявили 11 нарушений правил торговли алкогольной продукцией.

Рейд по торговым пунктам организовали специалисты администрации Мытищ. Всего они обошли 163 точки, находящиеся вблизи школ, гимназий и детских садов. Владельцы 11 магазинов нарушили правила и продавали алкоголь рядом с образовательными учреждениями. Им выпишут штраф и конфискуют продукцию.

Любой житель может сообщить о нарушениях по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом № 30, по телефону 8 (495) 581-13-48 и электронной почте: potrebrinok2012@yandex.ru

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