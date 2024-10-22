Более 160 школьников Подмосковья приняли участие в фестивале по спортивной борьбе

Региональный этап всероссийского фестиваля спортивной борьбы среди учащихся «Борьба в школу» прошел в Химках. Соревнования собрали 168 школьников из образовательных учреждений Московской области.

В рамках фестиваля состоялись соревнования для юношей и девушек 2011–2013 годов рождения, охватывающие три дисциплины: вольная борьба, греко-римская борьба и женская борьба. Спортсмены боролись в шести весовых категориях.

В качестве почетных гостей на мероприятии выступили серебряный призер Олимпиады 2016 года и чемпионка Европы Валерия Коблова, заслуженный тренер России и президент Федерации спортивной борьбы Московской области Армен Григорян и другие.

В вольной борьбе победителями стали Эмир Ризаев из Красногорска, Глеб Титов из Истры, Тигран Багдасарян из Химок, Мурад Хачатрян из Егорьевска, Александр Корчагин из Химок и Артур Эргешов из Красногорска.

Среди участников греко-римской борьбы наиболее высокие результаты показали Атеш Бадалов, Тагиев Рамиль, Петр Митусов, Магомед Магомедов, Марк Павленок и Александр Боронин.

В женской борьбе победителями стали Виктория Присяжная, Екатерина Малец, Ульяна Симакова, Варвара Малышева и Татьяна Жестовских.

Победители турнира получат возможность представлять Московскую область на всероссийском финале фестиваля «Борьба в школу», который пройдет в Москве с 9 по 12 декабря 2024 года. Региональный этап соревнований состоялся 20 октября 2024 года на базе ФОК «Юбилейный» в городском округе Химки и организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».