Более 160 подъездов отремонтируют в Люберцах до конца 2026 года

Ремонт подъездов многоквартирных домов на территории городского округа Люберцы осуществляют по губернаторской программе. На данный момент ремонтные работы проводятся в 56 подъездах.

Всего в этом году запланирован ремонт 165 подъездов в 38 многоквартирных домах муниципалитета. Заместитель главы городского округа Люберцы Алена Ильницкая сообщила, что работы ведутся согласно утвержденному плану.

Специалисты окрашивают потолки и стены, обновляют входные группы, при необходимости меняют почтовые ящики и плитку на первых этажах, а также убирают провода в кабель-каналы. Там, где требуется, рабочие заменяют окна. Все работы выполняются с согласования собственников жилых помещений.

Программа реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В домах, где ремонт уже завершен, улучшился внешний вид подъездов.