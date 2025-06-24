Более 160 операций по удалению грыж с помощью роботов провели в Воскресенске

Хирурги со всех уголков России и ближнего зарубежья приезжают в Воскресенскую больницу, чтобы пройти мастер-классы по удалению грыж с помощью робот-ассистированной системы «Да Винчи». Сегодня в округе провели уже свыше 160 таких операций.

Воскресенская больница — единственное место в стране, где лечат грыжи подобным революционным методом. Четыре хирурга из Хабаровской области приехали, чтобы перенять опыт у врачей из Подмосковья.

«Уровень в Воскресенской больнице крайне высок. В частности, хурург Владислав Бурдаков показывает просто фантастические результаты в плане лапароскопических методик. За два дня мы увидели оперативное лечение паховых грыж малоинвазированными вмешательствами», — рассказал заведующий хирургическим отделением клинической больницы № 2 города Хабаровска Дмитрий Захаров.

На мастер-классе хирург Воскресенской больницы Владислав Бурдаков прооперировал пациентку, которой до этого проводили полостную операцию. Во время обучения он подробно комментировал каждое свое действие.

Отметим, что Центр конструктивной хирургии брюшной стенки работает в Воскресенской больнице с 2022 года. Год назад во время операций стали применять роботов. Сегодня в Воскресенске выполнили более 160 подобных операций. Нового поступления роботического оборудования ожидают в Воскресенской больнице в следующем году. Между тем обучиться у хирургов из Воскресенска желают многие: учебный график курса повышения квалификации при Центре конструктивной хирургии расписан до января следующего года.