Более 160 объектов выставили на торги в Московской области

За период с 13 по 17 июля 2026 года Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги более 160 объектов. Наибольшее количество лотов за неделю было представлено в Дмитровском, Чеховском и Шаховском округах.

По данным Комитета, на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в Дмитровском округе — более 220 лотов, в Чехове — более 80, в Шаховской — также более 80 лотов.

Например, в Дмитровском округе можно приобрести земельный участок площадью 7,64 сотки в деревне Рождествено для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена на торгах составляет 162 562,39 рублей.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передали: * в Дмитровском округе — 84 земельных участка в аренду и 68 в собственность; * в Чехове — 24 земельных участка в аренду и 56 в собственность; * в Шаховской — 90 земельных участков в аренду и 61 в собственность.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

У Комитета по конкурентной политике появился канал в мессенджере МАКС — «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья». Там регулярно публикуются актуальные лоты, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, а также полезные пошаговые инструкции.