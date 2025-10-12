Более 160 нестационарных торговых объектов снесли в Люберцах с начала года

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил качество содержания территории под эстакадой Мальчики, которая расположена на станции Люберцы-1 вдоль Октябрьского проспекта. Вместе с руководителем муниципалитета на обход вышли его заместители.

По результатам осмотра Владимир Волков высказал несколько замечаний.

«Они касаются наличия мусора, граффити, необходимости уборки смета. Поручил коллегам все выявленные недостатки в кратчайшие сроки устранить», — прокомментировал руководитель муниципалитета.

Во время обхода проверили также состояние торговых объектов. Как рассказал Владимир Волков, с начала 2025 года в округе демонтировали 167 несанкционированных нестационарных точек торговли.

«Работу по приведению сферы торговли в порядок выполняем по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Отметим, что всего до конца этого года на территории округа снесут 170 нестационарных торговых объектов.