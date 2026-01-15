Более 160 кубометров снега вывезли с территории спорткомплекса в Воскресенске

Ликвидация последствий циклона «Фрэнсис» продолжается. Особенно отмечают уборку снега у ледового дворца «Химик».

Руководитель структурного подразделения этого спортивного объекта, Марина Курнышова, отметила, что важно поддерживать территорию в надлежащем состоянии, чтобы автобусы с игроками и машины скорой помощи могли беспрепятственно заезжать, а спортсмены и гости чувствовали себя в безопасности.

Работы не прекращаются. Так, 14 января сотрудники очистили крышу спортивного зала и удалили сосульки. Как подчеркнула Марина Курнышова, все усилия направлены на то, чтобы «Химик» работал для города в любую погоду.

Ранее сообщалось, что для борьбы со снежными заносами в округе к работам подключились предприятия агропромышленного комплекса. Их тракторы помогали расчищать дороги и территории в сельских поселениях.