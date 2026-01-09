Агропромышленные предприятия помогли расчистить дороги в Воскресенске

Чтобы оперативно расчистить дороги в городском округе Воскресенск, на помощь коммунальным службам пришли предприятия агропромышленного комплекса. Они задействовали тракторы, чтобы убрать снег в деревнях.

Тракторист Владимир Орел рассказал 360.ru, что местные жители улыбаются, когда видят его старания. Он добавил, что заступил к работе уже в 5:30.

«Помогать-то надо людям», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Тракторы предприятий помогают убирать снег в деревнях Ратчино, Карпово, Ратмирово, Федино, Гостилово, Чаплыгино, Петровском и Городище.

На помощь профильным службам пришли и местные жители. Один из них — Павел — в беседе с 360.ru рассказал, что убрать сразу весь снег невозможно, так как снегопад очень сильный. Чтобы ускорить процесс, на улицы с лопатами вышли неравнодушные горожане.

«Мы не жалуемся, мы просто берем и делаем», — подчеркнул мужчина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупредил жителей о мощном снегопаде. Несмотря на непогоду, общественный транспорт в регионе продолжил работать в штатном режиме. Для ликвидации последствий снегопада задействовали 28,7 тысячи человек и около 9,5 тысячи единиц техники.