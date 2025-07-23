Более 160 кубометров мусора убрали за 3 месяца в лесопарке в Котельниках

Санитарно-оздоровительные мероприятия регулярно проводятся в Кузьминском лесопарке. За второй квартал 2025 года было собрано и вывезено 160 кубических метров бытового мусора и валежника.

Территория лесопарка составляет более 211 гектаров. Она находится в постоянном бессрочном пользовании у спортивной школы «Котельники». Лесопарк регулярно очищают от аварийных и сухостойных деревьев, бытового мусора и валежника, чтобы соблюсти требования пожарной безопасности и для комфорта жителей округа.

Обязанности по поддержанию чистоты распределены между восемью дворниками, работающими в порядной организации. Помимо уборки от бытового мусора, который складывают в особо прочные 240-литровые мешки, а затем вывозят и утилизирует, проводятся и другие мероприятия. В их числе — покос травы на территории спортивного ядра и прилегающей территории леса вдоль многоквартирных домов, уборка аварийных и сухостойных деревьев, валежника вдоль основных троп, где гуляют посетители лесопарка, а также обслуживание и ремонт детских и спортивных элементов.