Более 1,6 тысячи жителей Пушкинского написали «Диктант Победы» | 360°

27 апреля 2024, 22:48
Более 1,6 тысячи жителей Пушкинского написали «Диктант Победы»
В Пушкинском состоялась Всероссийская патриотическая акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие более 1600 жителей округа.
В этом году особое внимание уделили годовщинам освобождения Крыма и Севастополя, началу операции «Багратион» и 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.
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Диктант представлял собой не только проверку знаний военной истории России, но и способствовал объединению всех граждан страны. Участникам предстояло ответить на 25 вопросов.
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами и жителями муниципалитета также принял участие в акции и написал диктант. Он особо подчеркнул важность знакомства молодого поколения с историей, что помогает сохранить память о предках.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша, которая пополняется каждый день.
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