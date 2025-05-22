Более 1,6 тысячи выпускников в Подольске поучаствовали в акции «100 баллов для победы»

В Подольске к всероссийской просветительской инициативе «100 баллов для победы» присоединились свыше 1,6 тысячи выпускников. Цель этих мероприятий — помочь одиннадцатиклассникам справиться с психологическим напряжением и преодолеть внутренние барьеры перед экзаменами.

С начала мая в школах округа прошли встречи с успешными выпускниками прошлых лет, которые набрали высокие баллы на ЕГЭ. Опытные ребята рассказали нынешним выпускникам о своих методах подготовки, подчеркнули важность уверенности в себе и поддержки взрослых для достижения высоких результатов на ЕГЭ.

В 2024 году в Подольске 30 выпускников получили максимальные 100 баллов, двое из них — сразу по нескольким предметам.

С 2015 года в рамках данной акции отличники из разных регионов проводят мастер-классы, где делятся своими знаниями и советами по эффективной подготовке к экзаменам со старшеклассниками.