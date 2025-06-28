Более 1,6 тысячи выпускников отметят выпускной в Подольске

В Подольске проходят торжественные мероприятия, посвященные выпуску одиннадцатиклассников. В этом году более 1,6 тысячи ребят делают важный шаг во взрослую жизнь.

Одним из ярких событий стал выпускной в лицее № 23, который прошел во Дворце культуры «Октябрь». Аттестаты получили 45 учеников гуманитарного и технического профилей.

"Поздравляю с окончанием школы и желаю удачи на новом пути. Пусть каждый из вас найдет свое дело, свое место и своих людей. Не бойтесь идти вперед — мир ждет вас. Отдельная благодарность — педагогам. За знания, терпение, заботу и веру в учеников. Именно вы помогаете делать первые шаги к мечтам", - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Педагоги совместно с выпускниками подготовили необычную программу вечера: на основе сюжета мультфильма «Летучий корабль» для ребят организовали квест, в ходе которого они искали свои аттестаты.

Отметим, в этом году лицеисты добились впечатляющих результатов: 13 золотых и пять серебряных медалей. Особую гордость вызывают три выпускницы — Полина Дранкеевич и Виктория Шукшина получили максимальные баллы по химии, а Злата Люторевич — по биологии.