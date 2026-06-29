Более 1,6 тысячи человек проверили здоровье на акциях в парках Подмосковья

Акции по проверке здоровья проводят в парках Подмосковья каждые выходные. Всего с начала сезона в них приняли участие более 1,6 тысячи человек.

Как сообщили в региональном Минздраве, в минувшие выходные акция проходила в 26 парках в Волоколамске, Долгопрудном, Коломне и других округах.

«Мы учитываем, что у многих жителей нет возможности посетить поликлинику в рабочие дни. Формат выездных обследований в парках позволяет пройти профилактический осмотр в выходные дни без необходимости предварительной записи. Только за минувшие выходные такой возможностью воспользовались 438 человек», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Результаты обследований поступают в личный кабинет на портале «Здоровье».

Жителям напомнили о важности своевременной проверки здоровья. Выявленные на ранней стадии заболевания проще поддаются лечению.