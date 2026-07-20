Более 16 тысяч жителей присоединились к «Активному долголетию» в Серпухове

В Серпухове продолжает развиваться программа губернатора Московской области «Активное долголетие». С момента запуска к нему присоединились более 16 тысяч пенсионеров, только в этом году — свыше 2 тысяч.

В округе действует около 30 направлений: йога, танцы, пение, бассейн, рукоделие, иностранные языки и другие виды спорта. Все занятия бесплатны, инвентарь предоставляется. Еженедельно в парке имени Олега Степанова проходят занятия по скандинавской ходьбе. Особым спросом у старшего поколения пользуются экскурсионные поездки.

География клубов регулярно растет: недавно отделение открылось в поселке Оболенск.

«Для нас очень важно ведение здорового образа жизни, привлечение жителей Серпухова. Я очень рад, что „Активное долголетие“ поддерживает такую возможность — участвовать в зарядках, вести здоровый образ жизни», — отметил депутат окружного Совета Алексей Батогов.

В рамках народной программы в регионе уделяют особое внимание дополнительным мерам поддержки: бесплатный проезд на общественном транспорте, компенсация оплаты жилья и капремонта для одиноко проживающих, зубопротезирование, санаторно-курортные путевки, льготы по капремонту и обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Проект дает возможность поддерживать здоровье, расширять круг общения и оставаться активными независимо от возраста», — отметил глава Серпухова Алексей Шимко.