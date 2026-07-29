Более 1,5 тысячи новых рабочих мест создали в Воскресенске в 2025 году

Работа по развитию экономики, напрямую связанному с созданием рабочих мест и привлечением инвестиций, активно ведется в округе в рамках Народной программы партии «Единая Россия», основанной на запросах жителей. Только за 2025 год благодаря реализации инвестиционных проектов в Воскресенске создано свыше 1500 новых рабочих мест.

Воскресенск остается одним из ведущих промышленных центров региона. В 2025 году объем инвестиций в экономику округа составил 26,4 миллиарда рублей. Местные предприятия Воскресенска модернизируют мощности, внедряют современные технологии, пользуются льготными займами и субсидиями на покупку оборудования, а также программами поддержки роботизации и развития малого и среднего бизнеса.

«Наша задача — создать условия, при которых предприятия смогут развиваться, модернизироваться и обеспечивать жителей стабильной работой. Народная программа — это конкретные решения, основанные на запросах людей и потребностях экономики округа», — подчеркнул секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Воскресенска Алексей Малкин.

Одним из примеров такой работы является предприятие «Трира», где продолжается расширение производства. «Мы действительно ощущаем поддержку со стороны региона и муниципалитета. Благодаря ей предприятие может планомерно развиваться, инвестировать в оборудование и создавать новые рабочие места», — отметил руководитель ООО «Трира» Алексей Райхман.

Развитие промышленности укрепляет экономическую устойчивость Воскресенска и напрямую влияет на качество жизни его жителей.