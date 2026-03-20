Более 1500 ям залатали на дорогах Ленинского округа

С начала января специалисты дорожного хозяйства Ленинского городского округа ликвидировали свыше 1500 повреждений на региональных и муниципальных трассах. Наибольший объем работ пришелся на Островское шоссе в Мисайлово, где привели в порядок 300 участков покрытия.

Ремонтные бригады работают ежедневно, устраняя от 60 до 150 дефектов. Используемая технология позволяет проводить восстановление асфальта даже при снегопаде и дожде, что критически важно для зимнего и весеннего сезонов. В пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова уточнили, что активные работы велись на улице Донбасской в Видном, в деревне Жабкино, а также на улице Крымской в Боброво. На последнем участке из-за высокой загруженности трассы за два дня заделали около 100 выбоин.

Процесс ремонта одной точки занимает от 20 до 30 минут. Сначала дорожники устанавливают ограждения и знаки, затем срезают поврежденный слой асфальта. После очистки и вывоза мусора подготовленную яму заполняют литой смесью с помощью специальной установки — кохера.

Начальник отдела дорожного хозяйства администрации округа Константин Демин подчеркнул, что приоритетом для служб остается безопасность движения.

«Мы проводим ямочный ремонт ежедневно, устраняя от 60 до 150 дефектов в день. Используемая технология позволяет работать практически в любых погодных условиях — в снег и дождь, что особенно важно в зимне-весенний период. Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность дорожного движения и комфортное передвижение жителей в любое время суток», — пояснил он.

Для оперативного устранения дефектов в округе задействованы бригады от 5 до 10 человек. В распоряжении специалистов имеются три единицы спецтехники: компрессорная установка, грузовик для вывоза скола и кохер для подачи горячей асфальтобетонной смеси.