Более 150 жителей приняли участие в забеге в День города в Балашихе

В Ольгинском лесопарке Балашихи в День города прошел забег «Успех в единстве поколений», в котором приняли участие более 150 жителей округа. Старт соревнованиям дал глава округа Сергей Юров.

На одной площадке собрались участники разных возрастов.

«Сегодня день рождения Балашихи проходит в разных форматах сразу на нескольких площадках округа. И особенно приятно, что в программе много спортивных активностей. Такие мероприятия объединяют жителей и дают возможность провести этот день активно», — отметил Сергей Юров.

В течение дня в Ольгинском лесопарке проходят шесть турниров Балашихинской школьной лиги: по фиджитал-баскетболу, футболу, волейболу и шахматам, а также соревнования по брейк-дансу и битбоксу.

Для любителей силовых дисциплин 19-кратный рекордсмен мира по становой тяге Олег Лившиц проводит мастер-класс и турнир по становой тяге и подъему на бицепс. Гости также могут попробовать себя в панна-футболе, экстремальном самокате и лазертаге. Для семей подготовили квесты, для детей — мастер-классы по граффити и аквагрим.

Балашиха празднует 196-летие. Праздничные мероприятия проходят в парках, на площади у Ледового дворца и в микрорайонах округа.