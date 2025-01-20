Более 150 учеников участвовали в олимпиаде по информатике в Мытищах

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике прошел в Мытищинской школе № 6. Более 150 учащихся 9-11-х классов из Мытищ, Щелкова, Пушкино, Королева, Сергиева Посада, Черноголовки, Фрязина, Шатуры и Звездного городка демонстрировали свои знания.

Старшеклассники из разных городов России собрались в Мытищинской школе № 6, чтобы принять участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по информатике. Участники, показавшие лучшие результаты, получат возможность участвовать в заключительном этапе олимпиады, который состоится на базе Федеральной территории «Сириус».

Подобные мероприятия не только помогают школьникам углубить знания, но и развивают навыки работы в команде, учат справляться с напряжением и принимать решения в сжатые сроки. Эти качества важны для будущего, независимо от выбора профессии. Олимпиада в школе № 6 Мытищ стала значимым событием для многих школьников, открывающим новые перспективы и возможности для развития.