Более 150 тематических мероприятий провели в парках Химок в День города

Сегодня городской округ Химки отмечает своё 85-летие под слоганом «Химки. Успех в единстве поколений!». Праздничные мероприятия охватили все микрорайоны города, создавая атмосферу единства и радости.

В парках «Подрезково», «Дубки» и «Лукоморье» для гостей были организованы культурно-развлекательные программы. Центральные сцены города стали площадками для выступлений местных творческих коллективов, привлекая внимание жителей и гостей округа.

В парке «Лукоморье» прошли мастер-классы, интерактивные игры и музыкальные номера. Муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Алексей Федоров поздравили собравшихся, подчеркнув уникальность и неповторимость Химок.

Парк «Дубки» стал местом проведения мастер-классов по декоративной росписи, а также выступлений танцевальных и музыкальных коллективов. Депутаты Надежда Смирнова и Артур Каримов поздравили горожан, отметив успехи округа в благоустройстве и культурной жизни.

«Наш город остается одним из лидеров в предпринимательской, экономической, спортивной и культурной жизни Московской области», — отметил Артур Каримов.

В парке «Подрезково» для жителей и гостей округа прошли мастер-классы по рисованию и боевому искусству, а также выступления творческих коллективов и игровые анимации.

Главной площадкой празднования стал парк Толстого, где прошел фестиваль «Химки — территория дружбы и творчества». Здесь состоялись концерты, флешмобы, этноквесты, фольклорные конкурсы, исторические реконструкции и множество других мероприятий.

Отметим, что всего в рамках празднования Дня города организовано более 160 тематических мероприятий, создавая атмосферу праздника и единства для всех жителей Химок

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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