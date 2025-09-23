Более 150 спортсменов приняли участие в турнире по самбо в Мытищах

Первенство городского округа Мытищи по самбо прошло в Центре единоборств. Соревнования собрали под одной крышей около 150 спортсменов, представляющих как Москву, так и Московскую область.

Участники турнира продемонстрировали свои навыки и мастерство в борьбе, что стало настоящим испытанием для каждого из них. Турнир собрал спортсменов разных возрастных и весовых категорий. Для многих юных самбистов это был первый опыт участия в подобных соревнованиях. Выступая на таком уровне, они продолжают расти и развиваться в этом виде спорта.

Мытищинская спортивная школа «ЦДЮС» зарекомендовала себя как одна из ведущих школ самбо в Подмосковье. Воспитанники этой школы неоднократно становились победителями на региональных, всероссийских и международных соревнованиях, завоевывая призовые места и заслуженные титулы. Многие из них достигли уровня заслуженных мастеров спорта, что свидетельствует о высоком качестве подготовки и профессионализме тренерского состава.