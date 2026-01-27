Более 150 спецмашин задействовали в уборке снега в Истре

Сильный снегопад пришел в Московскую область в ночь на 27 января. В Истре в уборке улиц уже задействовали более 150 спецмашин и 550 дворников. Они будут работать в усиленном режиме.

На дежурство направили комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики и самосвалы. Дворников снабдили роторными снегоочистителями и мотощетками для работы на тротуарах и в узких проездах.

Из-за сильной непогоды к уборке улиц и дорог привлекли сельскохозяйственные, строительные и промышленные предприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предупредил о приближающемся снегопаде и призвал коммунальные службы быть в высокой степени готовности.