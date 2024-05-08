Более 150 школьников в Подольске вступили в ряды «Юнармии» | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 09:39 Более 150 школьников в Подольске вступили в ряды «Юнармии» Телеканал «360»

Читать 360 в

В День воинской доблести Подмосковья 154 подольских школьника вступили в ряды «Юнармии». Ребята представляли 17 учебных заведений округа. Они дали клятвы, после чего им вручили красные береты.

Торжественную клятву школьники принесли около стелы «Населенный пункт воинской доблести», которая является символом мужества, стойкости и героизма российских воинов. Поддержать юнармейцев приехали родители, представители администрации округа и общественных организаций.

Реклама

«Местное отделение движения „Юнармии“ — самое многочисленное в Московской области. Оно насчитывает более четырех тысяч юнармейцев», — сказал начальник штаба отделения движения «Юнармия» городского округа Подольск Евгений Лукошников.

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу. Сейчас юнармейцы активно готовятся к празднованию Дня Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».