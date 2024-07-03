Более 150 рабочих мест появится на производстве этикеток в Солнечногорске

Компания «Флексо-Пак» начала строительство завода по производству высококачественных самоклеящихся этикеток в индустриальном парке «Есипово». Первую очередь планируется завершить к концу 2025 года, с последующим запуском двух очередей в 2026 году.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что ориентировочный объем инвестиций в проект достигнет порядка 2,5 миллиарда рублей. Площадь производства составит 16 тысяч квадратных метров, а его запуск создаст не менее 150 рабочих мест для местных жителей.

«Высокотехнологичное оборудование, которым будет оснащено предприятие, поможет обеспечивать продукции надежную защиту от контрафакта», — добавила Зиновьева

«Флексо-Пак» уже имеет три действующих предприятия, способных производить свыше 45 миллионов квадратных метров продукции ежегодно для нанесения на различные поверхности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ. На его территории разместятся различные производства, а запуск создаст новые рабочие места для жителей региона.

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