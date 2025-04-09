Более 150 памятников приведут в порядок в Коломне ко Дню Победы

В Коломне и Озерах проходит подготовка к празднованию Дня Победы. К 9 мая в округе приведут в порядок 154 мемориала, установленных в память о героях Великой Отечественной войны.

В их числе капитально отремонтируют 34 памятника, еще на 120 проведут текущий ремонт. Основную часть работ по обновлению мемориалов выполнят специалисты муниципального учреждения «Спецавтохозяйство». Они обслуживают 112 мемориальных объектов.

Сотрудники учреждения покрасят памятники, обновят плитку, отремонтируют элементы конструкций, приведут в порядок близлежащую территорию. Помимо этого, они очистят мемориалы и бюсты от грязи и пыли. Самые масштабные работы пройдут на мемориале в Щурове рядом с Дворцом культуры «Цементник», в Бочманове и у Вечного огня в Озерах.

Ранее мы рассказывали о том, что мемориал в Серпухове отреставрируют к празднованию Дня Победы.