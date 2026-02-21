Более 150 матчей провели в рамках Единой школьной лиги в Мытищах

Ход реализации проекта стал главной темой еженедельного городского оперативного совещания 17 февраля. Соревнования проходят по четырем направлениям: футзал, баскетбол, волейбол и шахматы.

Как отметила глава округа Юлия Купецкая, школьная лига — это не просто соревнования, а азарт, командный дух и особая атмосфера. У участников своя форма, логотип и группы поддержки. Лучшие команды представят Мытищи на региональном этапе.

Проект реализуется при поддержке президента России и губернатора Подмосковья. С 1 сентября к лиге присоединятся все школы округа, а перечень дисциплин расширят за счет настольного тенниса и киберспорта. Также прорабатывается возможность включения гонок дронов, КВН, танцевальных турниров и соревнований для родителей.

Следить за результатами команд в турнирной сетке можно на сайте лиги, в сообществе «ВКонтакте» или в Telegram-канале.