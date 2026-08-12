Более 150 лифтов заменили в Мытищах за 5 лет

Масштабная замена лифтов в Московской области идет по региональной программе капитального ремонта. В многоквартирных домах заменили 2 468 оборудования за 2021–2025 годы.

Городской округ Мытищи входит в топ округов по количеству замененных лифтов — 159 единиц современного оборудования.

«С каждым годом постепенно будем наращивать объем замен лифтов. К 2031 году планируем обновлять порядка 1,2 тыс. единиц оборудования в год. Для жителей это безопасность и уверенность в надежности лифтов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Согласно утвержденному правительством Московской области плану капитального ремонта на 2026–2028 годы, в этом году в Мытищах заменят 70 лифтов, расположенных в 13 многоквартирных домах. В перспективе до 2028 года включительно обновление затронет уже 24 объекта, где будет заменено 140 единиц оборудования.

Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области в Мытищах проведена замена лифтов в 222 многоквартирных домах в количестве 770 единиц за время действия программы с 2014 по 2025 год.