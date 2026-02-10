Более 150 человек приняли участие в лыжных соревнованиях в Подольске

В округе состоялось традиционное мероприятие «Львовская лыжня». Спортсмены проходили дистанции на 500 и 1000 метров.

Гонка проводилась классическим стилем, после чего шестерка лучших в каждой категории сражалась в финале. Для спортсменов и болельщиков организовали полевую кухню с горячей кашей и чаем.

Самыми юными участниками стали трехлетняя Ульяна Пичурина и четырехлетний Демид Честнейшин. Среди ветеранов спорта на лыжню вышли местный житель Виктор Афанасьев и коренная жительница микрорайона Львовский Галина Игнатова.

По словам Светланы Меркуловой, участницы, занявшей второе место, трассу подготовили великолепно. Несмотря на ветреную погоду, дистанция в 500 метров пролетела за секунду.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и почетными грамотами.

Это мероприятие — не единственное в округе успешное спортивное событие для молодежи. Ранее здесь впервые провели финальные игры «Подольской школьной лиги» по настольному теннису, где за победу боролись 16 команд.