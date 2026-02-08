Первый школьный кубок по настольному теннису прошел в Подольске

В Подольске впервые провели финальные соревнования по настольному теннису в рамках проекта «Подольская школьная лига». За победу боролись 16 команд, в которых выступили около 150 юных спортсменов со всего округа.

Финальные игры прошли во Дворце культуры «Октябрь». Командный формат предполагал участие двух мальчиков и одной девочки от каждой школы. Такой подход способствует воспитанию коллективного духа и учит ребят работать в команде.

Ученик лицея № 23 Руслан, который вышел в финал, рассказал, что готовился к соревнованиям четыре года. По его словам, настоящая подготовка начинается тогда, когда человек начинает заниматься спортом профессионально.

Победителем турнира стала команда лицея № 26. Все участники финальных соревнований прошли жесткий отбор, который длился с начала учебного года. Школьники соревновались в несколько этапов, чтобы попасть в решающие игры.