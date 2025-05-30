Более 15 уличных летних веранд начали работу в Химках

В городском округе Химки открыли 16 открытых уличных веранд. Жители округа теперь могут насладиться любимыми блюдами на свежем воздухе.

Каждый год летние веранды Химок создают в округе особую атмосферу. Террасы становятся визитной карточкой заведений. Кафе и рестораны подготавливают к жаркому сезону специальное меню с прохладительными напитками и легкими блюдами из сезонных продуктов: фруктов и овощей.

Особое внимание каждое заведение уделяет дизайну. Акцент делают на цветочных композициях и живых растениях.

«С наступлением теплой погоды в Химках заработали летние веранды. Подробную информацию о том, как открыть сезонную площадку, предприниматели могут найти на портале госуслуг», — рассказала заместитель начальника Управления потребительского рынка, услуг и рекламы городского округа Химки Евгения Корикова.

Открытие веранды будут работать до первых холодов. Помимо этого, в химкинских парках откроют торговые островки, где можно приобрести мороженое, горячую кукурузу, ягоды и другие угощения.

«В жаркую погоду всегда останавливаю свой выбор на веранде. Приятно провести завтрак и обед на свежем воздухе, так еще и с видом на город», — поделилась жительница Химок Марина Новоселова.