Более 1,5 тысячи заявок на соцуслуги поступило на регпортал Подмосковья с января

С начала года жители Московской области подали более 1,5 тысячи заявлений на заключение договоров с использованием социального сертификата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Услуга доступна на портале в разделе «Поддержка» — «Другое». Ее могут получить граждане, живущие в Подмосковье и имеющие действующий социальный сертификат. Он выдается людям, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. При этом искусственный интеллект проверит загружаемые документы. Если файлы прикреплены неверно, система подскажет об ошибке, и их можно будет заменить.

Проект договора появится в личном кабинете заявителя на регпортале. Если нужно сменить исполнителя услуг по сертификату, сначала следует расторгнуть действующий договор, а потом подать новое заявление.

По социальному сертификату можно оформить договор на соцобслуживание на дому или в полустационарной форме.