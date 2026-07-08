Более 1,5 тысячи заявок на охотничий билет подали онлайн в Подмосковье с января

С начала 2026 года жители Московской области подали через портал госуслуг более 1,5 тысячи заявлений на получение охотничьего билета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Оформить охотничий билет могут жители старше 16 лет, имеющие постоянную или временную регистрацию в Подмосковье и не имеющие судимости. Услуга доступна в разделе «Документы» — «Спецразрешения» на региональном портале госуслуг.

Те, кто впервые оформляет охотничий билет, а также те, чей билет был аннулирован по судебному решению, должны пройти тестирование на знание охотничьего минимума. В рамках услуги можно подать заявление как на тестирование, так и на аннулирование билета.

Охотничий билет действует бессрочно, является документом единого федерального образца и действителен на всей территории России. Решение по заявлению придет в личный кабинет на портале, а если нужен бумажный билет, то его можно будет забрать в отделении МФЦ Московской области.