Более 1,6 тысячи атлетов приняли участие в полумарафоне в Коломне

В Коломне прошел полумарафон «Летопись Победы». Он открыл новый сезон серии забегов «Суперлига Подмосковья». В спортивном мероприятии приняли участие более 1,6 тысячи человек.

Для участников подготовили несколько дистанций на выбор — три, пять, десять и 21,1 километра. Принять участие могли все желающие, независимо от уровня подготовки. Так, самые маленькие бегуны соревновались на дистанциях 300 и 600 метров.

«Беговое событие приурочено к 80-летию Великой Победы. Традиционно в сезоне у нас пять масштабных стартов. В июне встретимся в Волоколамске, где состоится полумарафон „Волоколамский рубеж“. Затем — две новые локации, Раменское и Дубна, где также состоятся забеги. Завершим сезон кросс-полумарафоном в Одинцове», — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Победу в дистанции десять километров одержали Иван Буров из Москвы и Надежда Сизова из Рязани. В полумарафоне первыми финишировали Иван Крючин и Анастасия Романова — оба из Москвы.

Маршруты проходили вдоль живописной набережной реки Коломенки. Гости и участники смогли познакомиться с историей города — посетили Коломенский кремль, музеи, смотровую площадку, местные парки и попробовали знаменитую коломенскую пастилу и калачи.

С результатами Коломенского полумарафона «Летопись Победы» можно ознакомиться на сайте. Принять участие в стартах «Суперлиги Подмосковья» могут все желающие: от новичков до продвинутых бегунов. Приобрести слот на дистанцию в три километра можно за баллы, заработанные с помощью тренировок на сайте проекта СУПЕРЛИГАМО.РФ.