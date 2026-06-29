Более 1,5 тысячи школьников отметили выпускной в Павловском Посаде

Выпускной вечер прошел 27 июня в доме культуры «Октябрь». В этом году из школ округа выпускаются 384 одиннадцатиклассника и 1220 девятиклассников.

Поздравить ребят пришли временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов, депутат Государственной думы Геннадий Панин и депутат Московской областной Думы Линара Самединова.

Округ показал высокие результаты: 68 золотых и 34 серебряных медалиста. Также 10 ребят получили 100 баллов на экзаменах. Анна Курдюкова и Тимофей Столпник суммарно набрали по 200 баллов. Алексей Майоров из Электрогорского лицея стал абсолютным рекордсменом — 400 баллов из 400 по четырем предметам. Олимпиадники завоевали 105 призовых мест на регионе и победы на всероссийском уровне.

Сергей Балашов отметил, что за плечами выпускников — годы открытий, эмоции и усилия. Он поблагодарил учителей за бессонные ночи и добрые слова, а родителей — за веру и поддержку. Выпускникам пожелал оставаться собой, не бояться пробовать и мечтать.

«Помните: в Павлово-Посадском округе вас любят, здесь ваши корни», — добавил он.