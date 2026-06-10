Более 1,5 тысячи предприятий выбрали индустриальные парки Подмосковья

Индустриальные парки в Московской области стали популярным местом для размещения бизнеса. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, общее количество предприятий-резидентов в этих парках превысило 1,5 тысячи. Она также сообщила, что в парках создано порядка 77 тысяч рабочих мест.

«В общей сложности в наших индустриальных парках работает около 77 тысяч специалистов. Таким образом, каждое четвертое рабочее место в российских индустриальных парках создано на одной из наших площадок», — отметила Екатерина Зиновьева.

С начала 2026 года парки привлекли 64 новых резидента, которые планируют создать более 2,5 тысяч новых рабочих мест. Уровень заполняемости индустриальных парков Подмосковья уже составляет порядка 90%, однако в регионе активно создаются новые площадки, что позволит сохранить темпы создания рабочих мест. В этом году планируется завершить строительство инфраструктуры пяти новых государственных индустриальных парков.