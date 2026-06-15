Более 1,5 тысячи гостей посетили праздник ко Дню России в Ленинском округе

Развлекательные программы прошли 12 июня в Центральном парке Видного, лесопарке «Высота» и Расторгуевском парке. Для жителей и гостей округа организовали концерты, творческие мастер-классы, спортивные активности и тематические зоны.

Мероприятия во всех парках объединило общее название «С Россией в сердце». Начальник отдела культуры и дополнительного образования администрации округа Елена Гаськова отметила, что День России — это важный праздник каждого гражданина.

В Центральном парке состоялся концерт с участием талантливых артистов. Особое внимание к празднику проявили семьи с детьми. Жительница округа Алина Турканова пришла в парк с детьми: они тренировались на мечах и слушали музыку.

Праздничные мероприятия приурочены к Году единства народов России. Гости смогли не только посмотреть выступления, но и поучаствовать в интерактивах.