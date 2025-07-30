Более 1,5 тысячи домашних питомцев вакцинировали от бешенства в Королеве с января

Специалисты Королевской государственной ветклиники продолжают прививать животных округа от бешенства. С начала года вакцинацию прошли более полутора тысяч питомцев.

Сотрудники ветклиники регулярно повышают квалификацию в лучших учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Иркутска. Многие работают по профессии более 20 лет.

По словам ветеринаров, вакцинация от бешенства — одно из важнейших профилактических мероприятий. Ведь только прививка помогает не допустить распространения инфекции среди домашних питомцев и снижает риск передачи вируса человеку.

Напомним, что пройти вакцинацию бесплатно в Королеве можно в доме № 17 на улице Нестеренко. Здесь используют отечественную вакцину.

Кроме того, специалисты организуют в наукограде и выездные приемы. Так, ближайший состоится в Нижнем Комитетском лесу 22 августа.