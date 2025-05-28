Более 1,5 тысячи детей получат льготные путевки в летние лагеря в Подольске

Льготные путевки в лагеря отдыха этом году получат более полутора тысяч детей в Подольске. Это ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В первую очередь на поддержку могут рассчитывать дети от семи до 15 лет из семей участников СВО. Путевки в том числе выделило Министерство социального развития Московской области. Подать заявку можно на портале «Госуслуг и».

Всего в Подольске хотят охватить различными видами отдыха более 25 тысяч человек к концу этого года. Летом в округе будут работать три оздоровительных лагеря: в «Ромашке» смена начнется 1 июня, в «Родине» — 3 июня, в «Полюсе» — 8 июня.

Специалисты профильной комиссии уже подтвердили готовность оздоровительных центров «Ромашка» и «Родина» к открытию. Лагеря примут более 1700 детей округа за лето.

Кроме того, в Подольске будет работать 31 лагерь дневного пребывания на базе 23 образовательных организаций.