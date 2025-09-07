Более 1,5 тысячи человек посетили фестиваль «Сказки старого города» в Дмитрове
Территория Музея-заповедника «Дмитровский кремль» 6 сентября стала центром яркого культурного события — фестиваля «Сказки старого города». Дендропарк музея превратился в масштабную интерактивную площадку, где каждый смог прикоснуться к эпохе отважных ратников и искусных ремесленников.
Главной изюминкой фестиваля стали мастер-классы, где под руководством опытных мастеров можно было освоить азы старинных ремесел: создать узор в технике набойки на ткани, отлить собственную свечу или вычеканить памятный сувенир — сребреник эпохи Ярослава Мудрого.
Особый ажиотаж царил у кузнечной мастерской, где раскрывали тайны древних рун и давали всем желающим испытать силу бога-громовержца в своем деле.
Гости мерились меткостью в лучном тире и с замиранием сердца наблюдали за напряженными, но абсолютно безопасными поединками рыцарей на ристалище, облаченных в аутентичные доспехи.
Для ценителей истории работал специальный лекторий, где погружались в детали быта, традиций и военного дела средневековой Руси. А чтобы унести с собой не только воспоминания, работала атмосферная фотозона, где можно было примерить доспехи древнерусского дружинника и сделать впечатляющие кадры на память.
«Фестиваль посетили более 1,5 тысяч человек — это отличное подтверждение того, что история оживает, становясь увлекательным приключением для всей семьи. Такие мероприятия не только развлекают, но и укрепляют живую связь поколений и воспитывают гордость за наследие родного края», — сообщил временно исполняющий главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.