Более 1,5 тысячи человек посетили фестиваль «Сказки старого города» в Дмитрове

Территория Музея-заповедника «Дмитровский кремль» 6 сентября стала центром яркого культурного события — фестиваля «Сказки старого города». Дендропарк музея превратился в масштабную интерактивную площадку, где каждый смог прикоснуться к эпохе отважных ратников и искусных ремесленников.

Главной изюминкой фестиваля стали мастер-классы, где под руководством опытных мастеров можно было освоить азы старинных ремесел: создать узор в технике набойки на ткани, отлить собственную свечу или вычеканить памятный сувенир — сребреник эпохи Ярослава Мудрого.

Особый ажиотаж царил у кузнечной мастерской, где раскрывали тайны древних рун и давали всем желающим испытать силу бога-громовержца в своем деле.

Гости мерились меткостью в лучном тире и с замиранием сердца наблюдали за напряженными, но абсолютно безопасными поединками рыцарей на ристалище, облаченных в аутентичные доспехи.