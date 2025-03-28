Более 1,5 тысячи бездомных получили помощь в приюте в Химках

Приют «Теплый прием» уже более семи лет оказывает поддержку людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. За это время специалисты помогли более 1,5 тысячи подопечных, предоставляя им временное жилье, социальную и психологическую помощь.

Благотворительный проект открылся в 2017 году, и сегодня в нем могут одновременно проживать до 70 человек. Принять новых постояльцев помогают мобильная служба, автобус милосердия и социальные организации. Основная цель работы — вернуть людей к обычной жизни: волонтеры помогают восстановить документы, найти работу, оказывают медицинскую и психологическую поддержку, а также ищут родственников подопечных.

«Не сложно накормить человека, одеть, восстановить паспорт и даже изготовить протезы. Дать человеку новый смысл жизни — самая сложная и важная задача благотворительного проекта», — отметил директор приюта Илья Кусков.

В 2023 году, благодаря поддержке Фонда Президентских грантов, при приюте открылась первая в России кожевенная мастерская для обучения бездомных. Под руководством мастера постояльцы осваивают профессию и учатся изготавливать кожаные изделия — ремни, кошельки, сумки. Полный курс обучения занимает около трех месяцев.

Популярность мастерской позволила значительно расширить производство. Сейчас в ней могут одновременно работать 10 человек, а среди постоянных заказчиков — крупные компании, благотворительные организации и торговые сети. Вырученные средства направляются на оплату труда мастеров.

Присоединиться к помощи бездомным может каждый: для этого достаточно сообщить о нуждающемся человеке в специальные службы или сделать пожертвование через приложение «Помощь бездомным людям».