Более 15 тысяч жителей Люберец проголосовали за объекты для благоустройства

Территорию, набравшую больше всех голосов, обновят в первоочередном порядке в 2027 году. Мероприятие проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Голосование ежегодно проводит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Глава округа Владимир Волков уточнил, что отдать свой голос могут жители старше 14 лет до 12 июня на портале «Госуслуги». На выбор предложены три объекта: сквер в поселке ВУГИ у дома № 3, пруд на улице Шевченко в Томилине и Гремячевский родник в Дзержинском.

За последние три года при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в муниципалитете благоустроили 20 парков и скверов. По итогам прошлых голосований привели в порядок Вечный огонь в Люберцах и сквер в Октябрьском.