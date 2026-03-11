Более 15 тысяч подмосковных предприятий включили в реестр МСП с начала года

С начала года в реестр малого ис реднего предпринимательства в Подмосковье включили более 15 тысяч предприятий. Общее количество субъектов МСП в регионе превысило 484 тысячи.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, почти 380 новых предприятий заняты в приоритетных отраслях промышленности.

«Общее количество МСП в Московской области составляет 484 785 предприятий, что на 5% выше, чем в марте 2025 года», — рассказала она.

Всего в России с начала года в реестр МСП включили более 240 тысяч предприятий — на 34 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года. В результате общее число компаний превысило 6,9 миллиона. Заметнее всего оказался рост в обрабатывающих производствах, научно-технической деятельности, туризме и логистике.

По данным Корпорации МСП, только по итогам февраля в стране появилось 28,7 тысячи предприятий в приоритетных отраслях. Этого удалось добиться благодаря программам поддержки.

«По ним в этом году 20 миллиардов рублей смогут получить малые технологические компании, более 10 миллиардов рублей — МСП-производители станков и робототехники, свыше трех миллиардов доступны в виде льготного лизинга оборудования. Продолжает также действовать механизм „зонтичных“ поручительств Корпорации МСП, под которые предприниматели в текущем году смогут привлечь не менее 216,4 миллиарда рублей», — прокомментировал заместитель председателя правительства России Александр Новак.

В Корпорации МСП отметили рост среднего возраста бизнеса, сейчас он составляет семь лет и шесть месяцев.