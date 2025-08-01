Более 15 тысяч наклеек нанесут на шумозащитные экраны в Мытищах

Изображения птиц начали наносить на прозрачные участки экранов на Мытищинской хорде. Шумозащитные сооружения на автодороге «Виноградово — Болтино — Тарасовка» выполнены из стеклянных блоков и представляют опасность для птиц, которые, не замечая ограждение из-за скорости и бликов, врезаются в него.

Жители Мытищ все чаще стали обращаться в администрацию с жалобами на гибель птиц на Мытищинской хорде. Больше 20 сотрудников компании застройщика подмосковной хорды вышли на участок шоссе Виноградово — Болтино — Тарасовка, чтобы наклеить специальные трафареты. Всего на стеклянные шумозащитные экраны на самых опасных участках хорды нанесут больше 15 тысяч наклеек хищных птиц.

Такие наклейки устойчивы к осадкам и ультрафиолету. Размещают их в определенном порядке по всей высоте экранов, чтобы обеспечить максимальную видимость для пернатых. Проект реализуется операторами платной дороги при поддержке Министерства транспорта региона и администрации городского округа Мытищи.

Инициатива на Мытищинской хорде служит отличным примером осознанного подхода к охране окружающей среды, обеспечивая баланс между потребностями автомобильного движения и защитой дикой природы.