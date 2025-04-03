Более 15 тысяч гостей принял в марте парк «Факел» во Фрязине

Парк «Факел» в городском округе Фрязино стал популярным местом отдыха среди жителей и гостей Подмосковья. С 1 марта парк посетили более 15 тысяч человек, что свидетельствует о его растущей популярности.

Расположенный в центре Фрязина парк «Факел» представляет собой зеленый оазис с многолетними деревьями, предлагающий комфортные условия для прогулок и отдыха. Здесь созданы благоустроенные дорожки для пеших и велосипедных прогулок, а также спортивные площадки. Посетители могут насладиться спокойным отдыхом в уединенных уголках парка.

Кроме того, на территории парка находится Центр культуры и досуга «Факел», являющийся центром творческой и просветительской деятельности. Концертный зал клуба известен своей акустикой и служит площадкой для различных культурных мероприятий, включая концерты классической музыки, вокальные выступления, фестивали и спектакли. Центр активно функционирует, уделяя большое внимание просветительской деятельности среди школьников, молодежи и старшего поколения.

Парк «Факел» и Центр культуры и досуга «Факел» продолжают привлекать жителей и гостей Фрязина, предлагая разнообразные возможности для отдыха, занятий спортом и культурного обогащения.