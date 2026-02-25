Более 15 тысяч человек приняли участие в праздновании Масленицы в Подольске
Последние дни Масленицы широко отметили в Подольске на 27 площадках. В массовых гуляниях 22 февраля приняло участие более 15 тысяч человек.
Народные гуляния организовали возле Дворца культуры «Октябрь» и по другим адресам. Творческие коллективы подготовили концертную и развлекательную программу для жителей и гостей округа. С самого утра гостей встречали аниматоры, создавая праздничное настроение и для детей и взрослых.
К празднику испекли 6 тысяч блинов. На некоторых локациях посетителей ждали каша и горячий чай. Финалом праздника стало сжигание чучела Масленицы — яркое и зрелищное прощание с зимой и встреча весны.
В парке имени Виктора Талалихина обустроили тематические площадки: блинную и самоварную станции, интерактивные локации, народные забавы и масленичный столб. Работала ярмарка народных промыслов «Живые традиции». Посетителям раздали 1500 блинов, 1500 порций солдатской каши и 3 тысячи стаканов горячего чая.